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В Латвии созывают Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью

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Рига, Четверг 17 августа 2023 10:58
В Латвии созывают Совет нацбезопасности из-за ситуации на границе с Беларусью Фото: президент Латвии Эдгарс Ринкевичс (facebook com edgars rinkevics)
Автор: Наталья Юрченко

Латвия проведет заседание Совета национальной безопасности из-за ситуации на границах с Беларусью и Россией. Также обсудят пребывание боевиков ЧВК "Вагнера" на территории Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

"Сегодня я созвал заседание Совета национальной безопасности на повестке дня: политика наказания в условиях гибридной войны, ситуация на восточной границе и присутствие группы Вагнера в Беларуси", - сообщил он.

Издание Delfi отмечает, что после проверки восточной границы латвийский президент заявил о необходимости решить ряд проблем на границе с РФ и Беларусью. Он отметил, что границу следует усилить датчиками, системами видеонаблюдения, а также забором.

Кроме того, Ринкевичс недоволен политикой наказания лиц, причастных к нелегальной миграции. Он назвал ее слишком мягкой.

"Те, кто помогают, организуют нелегальную миграцию и помогают режиму Александра Лукашенко, помогают врагу. За это можно получить 30 суток ареста, после чего человек хорошо отдыхает и продолжает заниматься тем, чем занимался раньше", - сказал он.

ЧВК "Вагнера" в Беларуси

Напомним, после неудачного мятежа главаря "вагнеровцев" Евгения Пригожина несколько тысяч его боевиков уехали в Беларусь. Часть из них уже вернулась в Россию.

Однако наемники "Вагнера", как заявляют в Украине, Польше и странах Балтии, могут устроить провокации. В частности, премьер Польши ранее сообщил, что РФ и Беларусь направили к Сувальскому коридору сотню боевиков.

Недавно Литва решила закрыть два пункта на границе с Беларусью. Также Польша и страны Балтии не исключают полное закрытие границ с Беларусью.

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