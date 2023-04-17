Британия вызвала посла России из-за приговора оппозиционеру Кара-Мурзе

МИД Британии вызвал российского посла Андрея Келина. Причиной тому стал приговор московского суда оппозиционеру Владимиру Кара-Мурзе, который, в частности, имеет и гражданство Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление, опубликованное на сайте британского правительства.

"Великобритания вызвала российского посла после политически мотивированного осуждения и приговора в московском суде Владимира Кара-Мурзе, имеющего гражданство Великобритании и России", - говорится в заявлении.

Как пояснили в ведомстве, это дает понять, что Великобритания вынесение приговора Кара-Мурзе противоречащим международным обязательствам России по правам человека, включая право на справедливый суд.

Указано, что Великобритания уже наложила санкции на председательствовавшего на судебном процессе судью за причастность к нарушениям прав человека и рассмотрит дальнейшие меры по привлечению к ответственности лиц, причастных к задержанию и жестокому обращению с Владимиром Кара-Мурзой.

Что известно о деле

Владимир Кара-Мурза является оппозиционным политиком, журналистом и правозащитником в России.

Ранее его уже дважды пытались отравить, Кара-Мурза был арестован и арестован российским режимом в апреле 2022 года. Его обвинили в так называемом распространении "фейков" о российской армии, а также в "государственной измене". Сегодня его было приговорено к 25 годам заключения.

Вместе с тем московский суд назначил Кара-Мурзе штраф в размере 400 тысяч рублей и запретил заниматься журналистской деятельностью в течение семи лет после освобождения.

В основу обвинений легло выступление политика в Палате представителей Аризоны и участие в круглом столе в Сахаровском центре. "Госизмену" Кара-Мурзы увидели в выступлениях в Лиссабоне, Осло и Вашингтоне.

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