RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Латвія висловила підтримку Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі, - МЗС

Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Латвія підтримуватиме Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні з РФ була ефективно. Про це він сказав під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

В ході бесіди Кулеба розповів Рінкевічс про становище на південному сході України, включаючи загострення в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму. Міністр зазначив порушення режиму припинення вогню, стягування російських військ до кордону і посилення російської пропаганди

Рінкевічс висловив солідарність з Україною, запевнив в непохитної підтримки Латвією територіальної цілісності і суверенітету України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації.

Латвійський міністр запевнив, що його буде підтримувати Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО і на інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні російської агресії була більш ефективною.

Відзначимо, в інтерв'ю газеті Liberation Кулеба пояснив посилення агресії з боку Росії проти України. За словами міністра, таким чином Москва намагається залякати українську владу, щоб зробити її більш поступливою на переговорах з врегулювання на Донбасі.

Додамо, Росія стягнула війська до кордону з Україною і сьогодні почала контрольну перевірку боєготовності армії. У розвідці попереджають про можливість настання на Донбасі.

Крім того, Росія пригрозила Україні, що вступ в НАТО може погіршити ситуацію на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ЕвросоюзНАТОЛатвияДмитро Кулеба
Читайте також
США підтримали вступ України в НАТО, але із застереженням
Це сигнал Україні та Заходу: Кулеба пояснив ескалацію агресії з боку Росії
Винищувачі НАТО сім разів за тиждень піднімали через російські літаки
Прогноз погоди