Латвія висловила підтримку Україні на тлі загострення ситуації на Донбасі, - МЗС

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Латвія підтримуватиме Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО та інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні з РФ була ефективно. Про це він сказав під час телефонної розмови зі своїм латвійським колегою Едгарсом Рінкевичсом.

В ході бесіди Кулеба розповів Рінкевічс про становище на південному сході України, включаючи загострення в Донецькій і Луганській областях, а також в Криму. Міністр зазначив порушення режиму припинення вогню, стягування російських військ до кордону і посилення російської пропаганди

Рінкевічс висловив солідарність з Україною, запевнив в непохитної підтримки Латвією територіальної цілісності і суверенітету України на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації.

Латвійський міністр запевнив, що його буде підтримувати Україну не тільки на двосторонньому рівні, але й у Євросоюзі, НАТО і на інших міжнародних майданчиках, щоб підтримка України в протистоянні російської агресії була більш ефективною.