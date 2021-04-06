Латвия выразила поддержку Украине на фоне обострения ситуации на Донбассе, - МИД

В ходе беседы Кулеба рассказал Ринкевичсу о положении на юго-востоке Украины, включая обострение в Донецкой и Луганской областях, а также в Крыму. Министр отметил нарушения режима прекращения огня, стягивание российских войск к границе и усиление российской пропаганды

Ринкевичс выразил солидарность с Украиной, заверил в непоколебимой поддержке Латвией территориальной целостности и суверенитета Украины на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации.

Латвийский министр заверил, что его будет поддерживать Украину не только на двустороннем уровне, но и в Евросоюзе, НАТО и на других международных площадках, чтобы поддержка Украины в противостоянии российской агрессии была более эффективной.