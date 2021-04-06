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Це сигнал Україні та Заходу: Кулеба пояснив ескалацію агресії з боку Росії

Новость на русском → Україна, Вівторок 06 квітня 2021 20:36
Це сигнал Україні та Заходу: Кулеба пояснив ескалацію агресії з боку Росії Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснив, чому Росія посилила агресію проти України. За його словами, ескалація агресії є сигналом Росії для України та країн Заходу.

Про це йдеться в інтерв'ю міністра газеті Liberation, текст якого РБК-Україна отримав від прес-служби МЗС.

На думку Кулеби, Росія намагається залякати українську владу, щоб зробити її більш зговірливою на переговорах щодо врегулювання на Донбасі.

"По-перше, це сигнал для України, намагання нас залякати, зробити більш зговірливими на переговорах. Росіяни використовують цю ескалацію, як спосіб зміцнити свої позиції у нормандському форматі", - пояснив він.

Водночас, за словами Кулеби, у Кремлі хочуть таким чином відповісти країнам Заходу на санкції проти Росії через ситуацію з опозиціонером Навальним.

"Меседж Кремля: що б ви не робили, ми робимо і будемо робити все, що захочемо. Тому все, що нині відбувається, насправді набагато ширше, ніж питання України", - зазначив міністр.

Глава МЗС вважає, що однією з причин такої поведінки Росії є те, що російський президент недооцінив Володимира Зеленського. За словами міністра, Кремль вважав, що готовий до діалогу Зеленський буде йти на поступки.

"Готовність до діалогу не означає, що президент України готовий поступатися національними інтересами чи вирішальними для майбутнього української держави питаннями. Щойно росіяни зрозуміли це, вони змінили свою поведінку", - додав він.

Нагадаємо, Росія стягнула війська до кордону з Україною і сьогодні почала контрольну перевірку боєготовності армії. У розвідці попереджають про можливість наступу на Донбасі.

Крім того, Росія пригрозила Україні, що вступ у НАТО може погіршити ситуацію на Донбасі.

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