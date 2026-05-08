Латвия вручила РФ ноту протеста из-за российских дронов в своем небе

7 мая несколько беспилотников залетели из воздушного пространства России на территорию Латвии - в муниципалитеты Резекне, Балви и Лудза. МИД Латвии вызвал поверенного в делах посольства РФ и вручил ноту протеста.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Латвии.
Что произошло
Латвия опровергла российские заявления
Рига подчеркнула: Латвия никогда не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства для запуска дронов по целям в России.
Дроны залетели из России, а не наоборот - вопреки публичным утверждениям Москвы.
Осуждение угроз Киеву
Латвия также осудила публичные угрозы России нанести массированный удар по Киеву 9 мая, включая угрозы иностранным посольствам в украинской столице.
МИД повторил требование прекратить агрессию и вывести российские войска со всей международно признанной территории Украины.
Ранее появилась информация, что Россия готовит тотальные ограничения связи на майские праздники из-за опасений ударов по Кремлю. В Москве планировали отключить интернет, заблокировать банкоматы и полностью закрыть небо для гражданской авиации.
Тем временем премьер Словакии Роберт Фицо стал первым лидером страны ЕС, который открыто заявил о намерении посетить Москву на парад 9 мая после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Из-за санкций и закрытого воздушного пространства соседних государств логистика его поездки значительно усложнилась.
Польша и Чехия неоднократно критиковали внешнюю политику Словакии из-за ее пророссийской риторики и прекращения военной помощи Киеву. В Варшаве заявили, что изменят отношение к действиям Фицо только после того, как он будет способствовать разблокированию помощи для Украины.