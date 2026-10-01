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Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ по перемирию в Черном море, - СМИ

20:37 01.10.2026 Чт
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Турция и ООН готовят переговоры между Украиной и РФ по перемирию в Черном море, - СМИ Фото: Турция и ООН хотят достичь перемирия в Черном море (Getty Images)
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Турция и ООН готовят новый раунд переговоров между Украиной и Россией о перемирии в Черном море для защиты судов с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Главной целью инициативы является защита мировых поставок зерна и стабилизация цен на продовольствие, от скачка которых больше всего страдают развивающиеся страны.

Встречи планируют провести уже в начале октября. Как отмечают источники, роль посредников на переговорах будут выполнять посланники швейцарской неправительственной организации "Центр гуманитарного диалога".

Старт этой инициативе был дан в конце сентября во время закрытой встречи на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В ней приняли участие турецкие чиновники, а также представители США, европейских стран, Индии и Египта, который понес существенный ущерб из-за перебоев с поставками агропродукции.

Участники обсуждают заключение четко определенной и взаимной договоренности, гарантирующей свободное коммерческое судоходство, а также безопасность портов и объектов энергетической инфраструктуры.

Более четверти мирового экспорта

Новая попытка договориться разворачивается на фоне обострения противостояния в акватории Черного моря. На Украину и РФ приходится более четверти мирового экспорта пшеницы, однако усиление атак на портовую инфраструктуру уже привело к тому, что в августе фьючерсы на пшеницу выросли до трехлетнего максимума.

Ситуацию с глобальной продовольственной безопасностью дополнительно усугубляют неблагоприятные погодные условия в других уголках мира, из-за которых существенно упала урожайность.

Организаторы стремятся повторить успех Черноморской зерновой инициативы 2022 года, которую также координировали Турция и ООН.

Тогда сторонам удалось обеспечить безопасный коридор для вывоза зерна, удобрений и еды из украинских портов, что стало одним из редких примеров действенного перемирия с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, попытки РФ перенаправить экспорт зерна из Черного моря на альтернативные маршруты терпят неудачу. В частности, новые порты обрабатывают всего десятую часть объемов.

Отметим, что Эстония запретила транзит российского и белорусского зерна своей территорией. Это стало ответом страны на блокирование Россией экспорта украинской аграрной продукции.

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