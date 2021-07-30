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Латвія порушила справу щодо захоплення літака Ryanair в Мінську

Автор: Марія Кучерявець

Державна поліція Латвії розпочала кримінальний процес у справі щодо захоплення пасажирського літака Ryanair у Білорусі. Інцидент стався в травні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Вказано, що в кінці травня поліція почала відомчу перевірку, однак пізніше було прийнято рішення про початок кримінального процесу.

Як зазначається у повідомленні, перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в рамках міжнародного співробітництва.

Відомо, що кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.

Нагадаємо, 23 травня в Мінську вимушено сів літак компанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса.

Білоруська влада заявила, що посадка літака сталася через те, що на борту літака могла знаходитися вибухова речовина.

При цьому в Мінську підтвердили, що до пасажирського літака направляли винищувач Міг-29.

У підсумку затримали одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

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МинскРоман Протасевич