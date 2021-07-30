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Латвия возбудила дело из-за захвата самолета Ryanair в Минске

Автор: Мария Кучерявец

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair в Беларуси. Инцидент произошел в мае этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Указано, что в конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса.

Как отмечается в сообщении, проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились двое граждан Латвии.

Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.

Известно, что уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против воли, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно сел самолет компании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс.

Белорусские власти заявили, что посадка самолета произошла из-за того, что на борту самолета могло находиться взрывчатое вещество.

При этом в Минске подтвердили, что к пассажирскому самолету направляли истребитель МиГ-29.

В итоге задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

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МинскРоман Протасевич