Латвия возбудила дело из-за захвата самолета Ryanair в Минске

Государственная полиция Латвии начала уголовный процесс по делу о захвате пассажирского самолета Ryanair в Беларуси. Инцидент произошел в мае этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Указано, что в конце мая полиция начала ведомственную проверку, однако позже было принято решение о начале уголовного процесса.
Как отмечается в сообщении, проверка была начата, поскольку на борту самолета в момент захвата находились двое граждан Латвии.
Полиция пока не комментирует, будет ли это дело расследовано в рамках международного сотрудничества.
Известно, что уголовное дело возбуждено по разделу Уголовного кодекса о преступлениях против воли, чести и достоинства. Этот раздел содержит нормы, предусматривающие ответственность за похищение, незаконное лишение свободы и захват заложников.
Напомним, 23 мая в Минске вынужденно сел самолет компании Ryanair, совершавший рейс из Афин в Вильнюс.
Белорусские власти заявили, что посадка самолета произошла из-за того, что на борту самолета могло находиться взрывчатое вещество.
При этом в Минске подтвердили, что к пассажирскому самолету направляли истребитель МиГ-29.
В итоге задержали одного из основателей Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который находился на борту самолета.