Латвія порушила справу щодо захоплення літака Ryanair в Мінську
Державна поліція Латвії розпочала кримінальний процес у справі щодо захоплення пасажирського літака Ryanair у Білорусі. Інцидент стався в травні цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Вказано, що в кінці травня поліція почала відомчу перевірку, однак пізніше було прийнято рішення про початок кримінального процесу.
Як зазначається у повідомленні, перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.
Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в рамках міжнародного співробітництва.
Відомо, що кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.
Нагадаємо, 23 травня в Мінську вимушено сів літак компанії Ryanair, який здійснював рейс з Афін до Вільнюса.
Білоруська влада заявила, що посадка літака сталася через те, що на борту літака могла знаходитися вибухова речовина.
При цьому в Мінську підтвердили, що до пасажирського літака направляли винищувач Міг-29.
У підсумку затримали одного із засновників Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.