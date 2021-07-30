Латвія порушила справу щодо захоплення літака Ryanair в Мінську

Державна поліція Латвії розпочала кримінальний процес у справі щодо захоплення пасажирського літака Ryanair у Білорусі. Інцидент стався в травні цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Вказано, що в кінці травня поліція почала відомчу перевірку, однак пізніше було прийнято рішення про початок кримінального процесу.

Як зазначається у повідомленні, перевірка була розпочата, оскільки на борту літака в момент захоплення перебували двоє громадян Латвії.

Поліція поки не коментує, чи буде ця справа розслідувана в рамках міжнародного співробітництва.

Відомо, що кримінальну справу порушено за розділом Кримінального кодексу про злочини проти волі, честі та гідності. Цей розділ ​​містить норми, що передбачають відповідальність за викрадення, незаконне позбавлення волі і захоплення заручників.