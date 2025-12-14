ua en ru
Вс, 14 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Латвия выделит 5 млн евро до конца года на закупку дронов для Украины

Воскресенье 14 декабря 2025 17:21
UA EN RU
Латвия выделит 5 млн евро до конца года на закупку дронов для Украины Фото: решение было принято из-за блокировки Венгрии выделить помощь другим способом (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Депутаты Сейма Латвии поддержали решение перераспределить 5 млн евро, чтобы закупить дроны для поддержки Украины в 2025 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Как пишет издание, власти Латвии намерены перенаправить 5 млн евро из бюджетной программы Министерства иностранных дел Латвии на 2025, которая предусматривала взнос страны в Европейский мирный механизм.

"Средства перераспределены в Минобороны Латвии для обеспечения закупки беспилотных систем для поддержки Украины и содействия развитию латвийской промышленности в сфере технологий двойного назначения", - сказано в публикации.

В МИД Латвии пояснили, что такое перераспределение стало возможным из-за блокирования Венгрией решения о военной помощи Украине через Европейский мирный механизм. В результате запланированные латвийские взносы на 2025 год не были использованы в полном объеме, а неиспользованная часть перераспределяется в рамках средств, предусмотренных государственным бюджетом.

Помощь Украине от Латвии

Напомним, в сентябре Латвия утвердила выделение 5 млн евро на поддержку Украины через программу PURL. Речь об инициативе НАТО и США, направленную на обеспечение безопасности и укрепление обороноспособности страны в условии агрессии РФ.

Как сообщалось, эти средства пойдут на приобретение американского вооружения и оборудования, которое уже продемонстрировало эффективность на фронте.

Также в конце ноября стало известно, что Латвия выделяет 20 млн евро на дроны и поддержку украинских военных в 2026 году.

Внимание: Этот материал подготовлен исключительно для ознакомительных целей и не является финансовым или инвестиционным советом. Инвестиции связаны с риском, включая возможность полной потери капитала. РБК-Украина не несет ответственности за финансовые решения, принятые на основе этого материала. Перед принятием каких-либо инвестиционных решений рекомендуем обратиться к лицензированному финансовому консультанту.

Читайте РБК-Украина в Google News
Латвия Финансы Военная помощь Война в Украине Дрони
Новости
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
В конце рамочного плана из 20 пунктов говорится о прекращении огня, - Зеленский
Аналитика
Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Больше не друзья? Как Трамп меняет стратегию США и чем это грозит Европе