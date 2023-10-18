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Латвия выделила для украинских беженцев еще более 10 млн евро

Фото: правительство Латвии выделило дополнительные 10 млн евро для украинских беженцев (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Латвийское правительство одобрило выделение дополнительных 10,3 млн евро для поддержки украинских беженцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что эти средства необходимы для компенсации расходов местных самоуправлений в период с июля по ноябрь в поддержку граждан Украины, в том числе размещения и питания, социальной помощи, обеспечения образования, деятельности единых координационных пунктов государственной и муниципальной поддержки.

С учетом того, что сформировался остаток средств от финансирования, ранее выделенного для поддержки беженцев, а также с учетом запросов самоуправлений, дополнительно требуются более 10 млн евро.

Общая сумма выделенного Камбином Латвии в этом году финансирования в поддержку украинских беженцев составляет около 32,2 млн евро.

Помощь Украине от Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В частности, парламент страны призвал НАТО пригласить Украину стать частью Североатлантического союза.

Также Латвия договорилась с Канадой о совместной программе обучения украинских защитников. А 25 августа стало известно о передаче Украине очередного вертолета Ми-17.

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Латвия