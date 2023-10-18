Латвія виділила для українських біженців ще понад 10 млн євро

Латвійський уряд схвалив виділення додаткових 10,3 млн євро для підтримки українських біженців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Зазначається, що ці кошти необхідні для компенсації витрат місцевих самоврядувань у період з липня по листопад на підтримку громадян України, у тому числі розміщення та харчування, соціальної допомоги, забезпечення освіти, діяльності єдиних координаційних пунктів державної та муніципальної підтримки.
З урахуванням того, що сформувався залишок коштів від фінансування, раніше виділеного для підтримки біженців, а також з урахуванням запитів самоврядувань, додатково потрібні понад 10 млн євро.
Загальна сума виділеного Камбіном Латвії цього року фінансування на підтримку українських біженців становить майже 32,2 млн євро.
Латвія є одним з найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову і політичну допомогу.
Зокрема, парламент країни закликав НАТО запросити Україну стати частиною Альянсу.
Також Латвія домовилася з Канадою про спільну програму навчання українських захисників. А 25 серпня стало відомо про передачу Україні чергового гелікоптера Мі-17.
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