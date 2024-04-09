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Литва подпишет соглашение с Rheinmetall о строительстве завода по производству снарядов

Вторник 09 апреля 2024 14:56
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Литва подпишет соглашение с Rheinmetall о строительстве завода по производству снарядов Фото: министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Литва подпишет соглашение с немецкой компанией Rheinmetall, играющей на рынке оборонной промышленности, в течение двух недель. Заключение договора подразумевает строительство оборонного завода.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Она отметила, что Сейм Литвы сделал шаг к принятию закона, который позволит таким компаниям начать работу в стране раньше.

"Мы работаем с компанией, и я думаю, что в ближайшие две недели будут подписаны определенные соглашения. Я пока не могу комментировать детали, потому что еще не все согласовано", - заявила Армонайте.

По словам министра, инициированные поправки к закону, которые облегчат вхождение Rheinmetall, сделают страну одной из самых благоприятных для оборонной промышленности.

Она отметила, что уже ведутся переговоры с оборонными компаниями из США и Франции.

Правки к законам

Сейм Литвы одобрил поправки к законодательству, которые позволят крупным оборонным компаниям быстрее начать разработку проектов в Литве.

Поправка позволит крупным производителям начинать разработку проектов до получения разрешения на строительство. После дебатов 99 депутатов проголосовали "за", 11 воздержались и 3 проголосовали "против".

Комитет по экономическим вопросам был утвержден в качестве основного комитета для обсуждения проекта. Ожидается, что проект вернется на пленарное заседание 18 апреля.

Ранее Rheinmetall объявил о планах строительства в Литве завода по производству 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов.

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