ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оружейный концерн Rheinmetal получит крупнейший заказ в своей истории, - Handelsblatt

Германия, Среда 03 июля 2024 11:31
UA EN RU
Оружейный концерн Rheinmetal получит крупнейший заказ в своей истории, - Handelsblatt Фото: Италия закажет у концерна Rheinmetal танки на 20 млрд евро (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Италия планирует купить сотни БМП и танков у Rheinmetall. Это будет самый крупный заказ в истории немецкого оборонного концерна, стоимость которого оценивается примерно в 20 млрд евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Согласно плану, итальянское правительство закупит не менее 350 боевых бронированных машин Lynx и более 200 основных боевых танков Panther в течение 15 лет.

В компании Rheinmetall не стали опровергать эту информацию, и заявили, что дадут комментарий в надлежащее время.

В июне источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что итальянская оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo вел переговоры с Rheinmetall о стратегическом альянсе по танкам.

В этом году компания Rheinmetall планирует достичь рекордного объема продаж в 10 млрд евро, поскольку ее портфель заказов растет из-за увеличения расходов на оборону в Европе в ответ на войну России против Украины.

В июне Украина договорилась с Rheinmetall о совместном производстве боевых бронированных машин Lynx.

В этом году концерн Rheinmetall получил рекордный заказ на поставку 155-мм артиллерийских снарядов от Бундесвера. Часть из этих снарядов будут переданы Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Италия
NEWS
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
План РФ на лето. Может ли враг пойти в новое наступление и расширить фронт
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро