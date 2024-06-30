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На территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины, - "Укроборонпром"

Украина , Воскресенье 30 июня 2024 13:38
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На территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины, - "Укроборонпром" Фото: генеральный директор "Укроборонпром" Герман Сметанин (facebook com german smetanin)
Автор: Наталья Юрченко

На территории Украины уже восстанавливают первые немецкие боевые машины в рамках соглашения с концерном Rheinmetall.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора "Укроборонпрома" Германа Сметанина в интервью АрмияInform.

"На сегодняшний день из всех наших иностранных партнеров именно с Rheinmetall мы больше всего продвинулись. За короткое время мы прошли путь от заключения соглашения и регистрации совместного предприятия в октябре 2023 года до начала работы производственных мощностей. Это был довольно непростой путь, но первые немецкие боевые машины уже восстанавливаются на территории Украины", - сказал он.

Директор "Укроборонпрома" отметил, что в планах дальнейшее развитие и углубление взаимодействия с Rheinmetall. В краткосрочной перспективе Украина намерена перейти к ремонту артиллерийских систем.

Также с Rheinmetall планируется крупный проект - совместное предприятие новейших немецких БМП Lynx. Как отметил Сметанин, это многоцелевая бронированная гусеничная платформа, обладающая большим потенциалом.

"Иностранцы имеют собственные современные технологии, значительно отличающиеся от привычных для нас. Однако украинские профессионалы приобрели большой опыт ремонта бронетехники после повреждений в боях, которых не было со времен Второй мировой войны. Поэтому их освоение не стало проблемой", - добавил он.

Напомним, недавно Украина и Rheinmetall запустили цех, где ремонтируют поврежденную во время боевых действий технику.

Также Украина из Rheinmetall будут совместно производить боевые бронированные машины Lynx. В "Укроборонпроме" заявили, что первая машина будет уже в этом году.

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