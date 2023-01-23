Эстония высылает посла России из страны. Это стало ответным шагом на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России",- говорится в сообщении.