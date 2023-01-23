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Эстония высылает посла России из страны

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Эстония, Понедельник 23 января 2023 14:24
Эстония высылает посла России из страны Фото: Эстония высылает посла России из страны (facebook com olga devries)
Автор: Наталия Гурковская

Эстония высылает посла России из страны. Это стало ответным шагом на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МИД Эстонии.

"Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол уедет тогда же, когда и эстонский посол из России",- говорится в сообщении.

Напомним, Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.

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