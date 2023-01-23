Москва понизила уровень дипотношений с Эстонией

Россия решила понизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным в делах вместо послов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление МИД РФ .

В Москве утверждают, что это сделано в ответ на сокращение численного состава российского посольства в Таллинне.

"В качестве ответной меры российской стороной принято решение о понижении уровня диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах", - говорится в сообщении.

МИД РФ заявило, что сообщило эстонскому послу, что он должен покинуть страну в следующем месяце.

"В последние годы руководство Эстонии целенаправленно разрушало весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности по отношению к нашей стране возведены Таллинном в ранг государственной политики", - заявили в МИД РФ.