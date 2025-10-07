RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Латвия продлила частичное закрытие неба у границы с Беларусью и Россией

Иллюстративное фото: Латвия продлила частичное закрытие неба возле границы (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Правительство Латвии решило продолжить частичное закрытие воздушного пространства у границы с Беларусью и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны страны.

Однако в ведомстве не уточнили, как долго будет действовать закрытие, отметив лишь, что оно будет работать ночью - с 20:00 до 07:00.

В Минобороны объяснили, что решение принято из-за инцидентов с нарушением воздушного пространства в других странах НАТО.

Воздушное пространство на этом участке границы Латвия впервые закрыла с 11 по 18 сентября, а затем продлила ограничения до 8 октября - только в ночное время, когда риски появления дронов являются самыми высокими.

Отношения Латвии и России

Напомним, Министерство внутренних дел Латвии планировало внести правки в закон о национальной безопасности. Нововведение предусматривало запрет гражданам России и Беларуси занимать должности в структурах управления критической инфраструктурой.

 

Также Вооруженные силы Латвии поддержали идею о восстановлении болот на границе с Россией. Они станут естественным препятствием на границе с Россией.

Также стоит напомнить, что в последнее время в воздушном пространстве ряда европейских стран фиксируются неизвестные дроны, а российские самолеты нарушают границы.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛатвияБеларусьРоссийская Федерация