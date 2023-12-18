Латвия планирует выслать из страны более тысячи россиян

Она сообщила, что около 15 500 граждан России запросили постоянный вид на жительство, а почти 3 000 человек - временный вид на жительство.

По словам Розе, около 2 200 человек не выполнили необходимые действия, чтобы продлить свое пребывание в Латвии.

Однако это еще не окончательная цифра, поскольку люди продолжают подавать документы, и Управление по делам гражданства и миграции попросило Государственную пограничную охрану Латвии проверить, не выехали ли уже люди, информация о чем может появиться в конце этой недели.

"Более 1 000 человек подлежат выдворению. Мы видим, что есть много тех, кто опоздал, кто все еще пытается разобраться, подать документы на временный вид на жительство, но, к сожалению, мы должны сказать им, что они должны уехать, потому что ни один из пунктов закона к ним не относится", - сказала Розе.

Что этому предшествовало

В сентябре стало известно, что в Латвии заработали новые правила получения вида на жительство, согласно которому тысячи россиян могут получить предписания покинуть страну.

Также Литва аннулировала виды на жительство более чем у тысячи российских граждан. По мнению властей страны, они представляют угрозу безопасности. Такое решение было принято после того, как правительство Литвы разослало жителям страны анкету с вопросами их отношения к вторжению России в Украину.

Сообщалось, что Литва отменила вид на жительство в стране для 135 россиян, поддерживающих войну РФ против Украины.