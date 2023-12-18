Латвія планує вислати з країни більше тисячі росіян

Вона повідомила, що близько 15 500 громадян Росії запросили посвідку на постійне проживання, а майже 3 000 осіб - тимчасову посвідку на проживання.

За словами Розе, близько 2 200 осіб не виконали необхідні дії, щоб продовжити своє перебування в Латвії.

Однак це ще не остаточна цифра, оскільки люди продовжують подавати документи, і Управління у справах громадянства та міграції попросило Державну прикордонну охорону Латвії перевірити, чи не виїхали вже люди, інформація про що може з'явитися наприкінці цього тижня.

"Понад 1 000 осіб підлягають видворенню. Ми бачимо, що є багато тих, хто запізнився, хто все ще намагається розібратися, подати документи на тимчасову посвідку на тимчасове проживання, але, на жаль, ми мусимо сказати їм, що вони мають виїхати, тому що жоден із пунктів закону до них не відноситься", - сказала Розе.

Що цьому передувало

У вересні стало відомо, що у Латвії запрацювали нові правила отримання посвідки на проживання, згідно з яким тисячі росіян можуть отримати приписи залишити країну.

Також Литва анулювала посвідки на проживання більш ніж у тисячі російських громадян. На думку влади країни, вони становлять загрозу безпеці. Таке рішення було ухвалено після того, як уряд Литви розіслав жителям країни анкету з питаннями щодо їхнього ставлення до вторгнення Росії в Україну.

Повідомлялося, що Литва скасувала посвідку на проживання в країні для 135 росіян, які підтримують війну РФ проти України.