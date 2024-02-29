Латвия планирует конфисковывать автомобили с белорусскими номерами

Сейм Латвии принял поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают запрет на въезд в Латвию транспортных средств, зарегистрированных в Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Apollo.

В прошлом году в Латвии вступили в силу принятые парламентом поправки к Закону о дорожном движении, согласно которым с середины февраля 2024 года запрещено находиться транспортным средствам, зарегистрированным в России.

Согласно закону, если транспортное средство не зарегистрировано в Латвии и обнаружено, что оно незаконно используется в дорожном движении, то оно будет конфисковано и передано Украине.

Поправки, предложенные оппозиционной силой, предусматривают, что автомобили с белорусскими номерами должно покинуть территорию Латвии или быть перерегистрировано в Латвии в течение трех месяцев с момента вступления закона в силу.

Поправки также предусматривают, что несанкционированное использование зарегистрированного в Беларуси транспортного средства может быть наказано штрафом в размере от 750 до 2 тысяч евро, а само транспортное средство конфисковано.

Передача конфискованных авто Украины

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и находящиеся в собственности парламента автомобили.

Латвия суммарно отправила в Украину уже 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.

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