Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей автомобили почти на 1 млн евро

Латвия суммарно отправила в Украину 271 автомобиль, конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi .

По данным Службы государственных доходов, в этом году Украине с помощью Twitter-конвоя был передан 271 автомобиль из Латвии на общую предварительную сумму 903 453 евро.

Сейчас к рассмотрению в правительстве готовятся документы о передаче Украине еще 34 автомобилей, стоимость которых оценивается в 161 880 евро.

Эти автомобили в Украину доставляет Twitter-конвой под руководством Рейниса Позняка.

Twitter-конвой Рейниса Позняка начал работу в феврале 2022 года. За время существования проекта в Украину из Латвии было отправлено более 1100 различных автомобилей общей стоимостью около 2 миллионов евро, которые отправлялись туда каждую неделю.

В июне этого года Европарламент присудил обладателю титула "Человек Европы в Латвии" Рейнису Позняку Премию гражданина Европы.

Решение властей Латвии

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В феврале этого года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, которые позволяют безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государству - в качестве поддержки украинского общества.

Таким образом, была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у тех водителей, которые находились за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество, в том числе и автомобили, которые находятся в собственности парламента.