Латвия передаст Украине очередную партию автомобилей, конфискованных у пьяных водителей

Как сообщается, Латвия передаст Украине партию из 14 автомобилей, общая рыночная стоимость которых составляет более 100 тысяч евро.

В частности, девять автомобилей назначены армейским частям Минобороны Украины, коммунальному медицинскому предприятию в Изюмском районе Харьковской области, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, воинской части Нацгвардии, Каменец-Подольскому райсовету Хмельницкой области и Китайгородскому сельсовету Хмельницкой области.

Автомобили будут доставлены из Латвии в Украину с помощью так называемого "Твиттер-конвоя".

Передача конфискованных авто Украины

Латвия является одним из активнейших союзников Украины с начала российского полномасштабного вторжения. Она оказывает нашей стране военную и политическую помощь.

В феврале 2023 года Сейм Латвии единогласно принял изменения в закон о поддержке гражданского населения Украины, позволяющих безвозмездно передавать в собственность украинского правительства транспортные средства, конфискованные государством.

Таким образом была найдена возможность передать Украине те транспортные средства, которые были конфискованы в Латвии у водителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, Сейм Латвии разрешил передавать Украине все движимое имущество , в том числе и находящиеся в собственности парламента автомобили.

Латвия суммарно отправила в Украину уже 271 автомобиль , конфискованный у нетрезвых водителей. По данным на середину декабря 2023 года, общая стоимость конфискованных автомобилей оценивается почти в 1 млн евро.