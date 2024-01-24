Латвія передасть Україні чергову партію автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв

Як повідомляється, Латвія передасть Україні партію з 14 автівок, загальна ринкова вартість яких становить понад 100 тисяч євро.

Зокрема, дев'ять автомобілів призначені армійським частинам Міноборони України, комунальному медичному підприємству в Ізюмському районі Харківської області, Арбузинській сільраді Миколаївської області, військовій частині Нацгвардії, Кам'янець-Подільській райраді Хмельницької області та Китайгородській сільраді Хмельницької області.

Автомобілі будуть доставлені з Латвії в Україну за допомогою так званого "Твіттер-конвою".

Передача конфіскованих авто Україні

Латвія є одним із найактивніших союзників України з початку російського повномасштабного вторгнення. Вона надає нашій країні військову та політичну допомогу.

У лютому 2023 року Сейм Латвії одноголосно ухвалив зміни до закону про підтримку цивільного населення України, які дозволяють безоплатно передавати у власність українського уряду транспортні засоби, конфісковані державою.

Таким чином було знайдено можливість передати Україні ті транспортні засоби, які були конфісковані в Латвії у тих водіїв, які перебували за кермом у стані алкогольного сп'яніння.

Крім того, Сейм Латвії дозволив передавати Україні все рухоме майно, у тому числі й автомобілі, що перебувають у власності парламенту.

Латвія сумарно відправила в Україну вже 271 автомобіль, конфіскований у нетверезих водіїв. За даними на середину грудня 2023 року, загальна вартість конфіскованих автомобілів оцінюється майже 1 млн євро.