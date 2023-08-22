Латвия передаст Украине 38 автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей

Латвия сегодня, 22 августа, решила передать Украине очередную партию из 38 автомобилей. Их конфисковали у пьяных водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение правительства Латвии, о котором пишет Delfi.
"Правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии", - говорится в сообщении.
Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в частности для армейских частей, некоммерческих предприятий и организаций. Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей - 127 859 евро.
Какие автомобили передадут Украине
Издание сообщает, что Украина получит от Латвии следующие автомобили:
Всего к середине июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.
Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь принадлежащие государству транспортные средства могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.
Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.
В последний раз сообщалось, что Латвия передала Украине 11 автомобилей.
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