Латвия передаст Украине 38 автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей

"Правительство решило безвозмездно передать Украине еще 38 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей на дорогах Латвии", - говорится в сообщении.

Согласно постановлению правительства, шесть автомобилей предназначены для Министерства обороны Украины, в частности для армейских частей, некоммерческих предприятий и организаций. Общая предварительная рыночная стоимость шести автомобилей - 127 859 евро.

Какие автомобили передадут Украине

Издание сообщает, что Украина получит от Латвии следующие автомобили:

Opel Astra Caravan (2003 год выпуска, предварительная рыночная стоимость 181 евро)

Volvo V70 (2000 год, 210 евро)

Škoda Superb (2011 год, 5200 евро)

Toyota Avensis Verso (2003 год, 1100 евро)

Volkswagen Sharan (2012 год, 212 евро)

Volkswagen Passat Variant (2000 год, 189 евро)

Opel Antara (2013 год, 6800 евро)

Toyota Avensis (2010 год, 4500 евро)

Opel Vivaro (2005 год, 4250 евро)

BMW 530 (2005 год, 5400 евро)

Audi A4 (2002 год, 201 евро)

Opel Insignia (2011, 4950 евро)

Volvo V60 (2012, 6990 евро)

Toyota Yaris (2012, 5850 евро)

Volvo XC90 (2006, 5800 евро)

Audi A6 (2002, 227 евро)

Hyundai Santa Fe (2006, 3900 евро)

Skoda Octavia (2005, 1250 евро)

Škoda Octavia (2004, 700 евро)

BMW 320 (2005, 3 800 ЕВРО)

Audi A6 Avant (2003, 300 евро)

Volvo S60 (2004, 1200 евро)

BMW 320 (2003, 199 евро)

незарегистрированный квадроцикл HB-ATV125B (год выпуска неизвестен, 500 евро)

Volvo XC70 (2014, 14 000 евро)

BMW 530 (2010, 12 500 евро)

Renault Megane (2013, 5 800 евро)

Квадроцикл CFMOTO CF5002A (2014, 1200 евро)

Lada 4x4 (2007, 800 евро)

Volkswagen Golf (2009, 3500 евро)

Renault Master (1999, 630 евро)

Opel Vivaro (2007, 5700 евро)

Honda CRV (2005, 2900 евро)

Volkswagen Passat (2005, 2100 евро)

Ford S-Max (2007, 3100 евро)

Volvo XC60 (2009, 9100 евро)

Volkswagen Passat (2007, 2200 евро)

Volkswagen Transporter (1996, 420 евро).

Всего к середине июля 2023 года в Латвии в пользу Украины было конфисковано уже 432 автомобиля.

Передача Латвией авто от нетрезвых водителей

Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь принадлежащие государству транспортные средства могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.

Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.

В последний раз сообщалось, что Латвия передала Украине 11 автомобилей.