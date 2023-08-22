Латвія передасть Україні 38 автомобілів, які конфіскувала у п'яних водіїв

Латвія сьогодні, 22 серпня, вирішила передати Україні чергову партію з 38 автомобілів. Їх конфіскували у п'яних водіїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення уряду Латвії, про яке пише Delfi.
"Уряд вирішив безоплатно передати Україні ще 38 автомобілів, конфіскованих у п'яних водіїв на дорогах Латвії", - йдеться у повідомленні.
Згідно з постановою уряду, шість автомобілів призначені для Міністерства оборони України, зокрема для армійських частин, некомерційних підприємств та організацій. Загальна попередня ринкова вартість шести автомобілів - 127 859 євро.
Які саме автомобілі передадуть Україні
Видання повідомляє, що Україна отримає від Латвії такі автомобілі:
Загалом до середини липня 2023 року в Латвії на користь України було конфісковано вже 432 автомобілі.
Нагадаємо, що 16 лютого 2023 року уряд Латвії вніс поправки до закону "Про підтримку цивільного населення в Україні". Тепер транспортні засоби, що належать державі, можуть передаватись на безоплатній основі Україні для запобігання наслідкам надзвичайної ситуації, пов'язаної з війною.
Перші вісім конфіскованих у п'яних водіїв автомобілів були передані Україні вже в березні - менше ніж через місяць після ухвалення рішення.
Останній раз повідомлялось, що Латвія передала Україні 11 автомобілів.
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