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Латвия передала Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей

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Пятница 14 июля 2023 19:13
Латвия передала Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковала у пьяных водителей Фото: Флаг Латвии (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Латвии решило передать Украине очередную партию автомобилей, которые конфисковали у пьяных водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника отдела закупок и государственного имущества Службы государственных доходов Латвии Инары Солостеи, которое приводит LSM.

"Очередные 11 автомобилей, конфискованных у пьяных водителей, безвозмездно передадут Украине", - говорится в заявлении.

Отмечается, что из каждых 100 конфискованных автомобилей около 70 отправляют в Украину.

Кому передадут эти автомобили

Согласно решению правительства, 11 автомобилей передадут военной администрации города Херсон, Министерству обороны Украины, Арбузинскому сельсовету Николаевской области, Военно-медицинской академии Украины и Государственной пограничной службе Украины.

Среди конфискованных автомобилей - Mercedes Benz 2001 года выпуска, BMW 535 2006 года, Mazda 3 2007 года и Volvo XC60 2009 года. Общая приблизительная стоимость этих 11 автомобилей составляет около 40 тысяч евро.

Сколько всего автомобилей Украина получила от Латвии

Инара Солостея сообщила, что с марта этого года в целом правительство приняло решение передать Украине уже 151 автомобиль.

Из них 117 передано обществу Agendum, которое обеспечивает доставку автомобилей в Украину и их передачу украинским государственным учреждениям, покрывая все сопутствующие расходы. При необходимости общество также осуществляет технические усовершенствования автомобилей.

Общество Agendum получает запросы о помощи от различных государственных учреждений Украины относительно потребности в транспортных средствах.

Передача Латвией авто от нетрезвых водителей

Напомним, что 16 февраля 2023 года правительство Латвии внесло поправки в закон "О поддержке гражданского населения в Украине". Теперь транспортные средства, принадлежащие государству, могут передаваться на безвозмездной основе Украине для предотвращения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с войной.

Первые восемь конфискованных у пьяных водителей автомобилей были переданы Украине уже в марте - менее чем через месяц после принятия решения.

Недавно сообщалось, что Латвия передала Украине уже 66 автомобилей, отобранных у нетрезвых водителей.

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