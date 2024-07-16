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Дети из Молдовы находились в "Охматдете" во время удара россиян

Киев, Вторник 16 июля 2024 21:48
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Дети из Молдовы находились в "Охматдете" во время удара россиян Фото: Кристина Герасимов, вице-премьер Молдовы (facebook.com/c.gherasimov)
Автор: Иван Носальский

Молдавские дети лечились в киевской детской больнице "Охматдет" в то время, когда российские оккупанты нанесли по ней ракетный удар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьера Молдовы Кристину Герасимов в Facebook.

Она во время своего визита в Киев напомнила, что российская ракета полностью разрушила отделение интенсивной терапии, всего повреждены 24 отделения.

"В этот момент в больнице было более 600 пациентов - дети, страдающие неизлечимыми заболеваниями. В том числе дети из Молдовы, один из них в момент бомбардировки находился на операционном столе. К счастью, он выжил и до сих пор находится под наблюдением врачей", - написала Герасимов.

Что предшествовало

Напомним, 8 июля российские оккупанты запустили большое количество ракет по Украине. Одной из главных целей врага стал Киев. Там оккупанты попали по детской больнице "Охматдет".

В результате атаки было несколько погибших. Также пострадали десятки врачей и дети.

Как сообщили источники РБК-Украина, один из российских летчиков сдал Главному управлению разведки Минобороны Украины своих коллег после такого теракта.

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Киев Молдова Охматдет Война в Украине Ракетный удар
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