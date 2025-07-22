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Латвия передала Украине новую партию дронов собственного производства

Фото: украинские военные получили уже тысячи дронов от Латвии (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Латвия передала Украине новую партию вооружения для Вооруженных сил. В составе партии - 1300 дронов, изготовленных специально по заказу украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Латвии Андриса Спрудса в X (Twitter).

"Следующие 1300 дронов, произведенных в Латвии, уже в пути в Украину. После этой поставки в этом году украинцам будет доставлено 12 000 дронов стоимостью более 17 миллионов евро", - написал министр в сообщении.

Фото: подготовленные для отправки в Украину дроны (Андрис Спрудс)

 

Помощь Украине со стороны Латвии

Напомним, недавно Украина получила от Латвии первые бронетранспортеры Patria в рамках поставки военной помощи. В целом Украина должна получить от латвийских союзников 42 такие бронемашины.

Patria 6×6 - это бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria. Благодаря модульной конструкции Patria 6×6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в городе Валмиера. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией, и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

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Латвия