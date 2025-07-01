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Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria

Рига, Вторник 01 июля 2025 22:56
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Латвия передаст Украине 42 бронетранспортера Patria Иллюстративное фото: Украина получит бронетранспортеры Patria (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украина получит от Латвии 42 бронетранспортера Patria. Соответствующие поставки одобрило латвийское правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Латвии.

Как отметили в Минобороны, Украина, помимо бронетранспортеров Patria, также получит от Латвии другое военное оборудование.

"В ближайшее время мы поставим Украине первые из 42 бронетранспортеров Patria, произведенных в Латвии. Я убежден, что наши бронетранспортеры Patria помогут Вооруженным силам Украины в борьбе с агрессором", - отметил министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

Он добавил, что в этом и в следующем году Латвия предоставит Украине военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта.

В ведомстве обратили внимание, что поставка этих бронетранспортеров в Украину не повлияет на потребности и оперативные возможности Национальных вооруженных сил.

Patria 6x6

Бронетранспортер Patria 6×6 - это современная колесная бронемашина, разработанная финской компанией Patria. Машина получила репутацию надежной, мобильной и простой в эксплуатации.

Благодаря модульной конструкции Patria 6×6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки. В базовой версии она защищена от стрелкового оружия и мин, но при необходимости может быть модернизирована до более высокого уровня защиты.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в городе Валмиера. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией, и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

К слову, Министерство обороны Латвии еще 10 февраля этого года сообщило, что заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставок украинским Вооруженным силам.

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