Латвія передала Україні нову партію дронів власного виробництва

Допомога Україні з боку Латвії

Нагадаємо, нещодавно Україна отримала від Латвії перші бронетранспортери Patria в рамках постачання військової допомоги. Загалом Україна повинна отримати від латвійських союзників 42 такі бронемашини.

Patria 6×6 – це бронетранспортер, розроблений фінською компанією Patria. Завдяки модульній конструкції Patria 6×6 може виконувати широкий спектр завдань: від перевезення піхоти до використання в якості командного пункту або мінометної установки.

З 2024 року Patria 6×6 почали серійно виробляти і в Латвії, на новому заводі в місті Валмієра. Проєкт реалізується у співпраці з Фінляндією, і перша партія вже надійшла на озброєння латвійської армії.

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