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Украина получила от Латвии первые БТР Patria: что о них известно

Вторник 15 июля 2025 13:59
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Украина получила от Латвии первые БТР Patria: что о них известно Фото: Украина получила от Латвии первые БТР Patria (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные получили от Латвии первую партию новых бронетранспортеров Patria, первая партия новой техники уже доставлена в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Отдельно поблагодарил за новый пакет помощи, в частности поставки тяжелой бронированной техники Patria. Премьер-министр сообщила, что первая партия БТР уже прибыла в Украину, а следующая - на пути", - отметил Шмыгаль.

По его словам, в целом речь идет о 42 единицах такой и другой техники общей стоимостью около 70 млн евро, которую Латвия в ближайшее время передаст Украине в рамках нового пакета оборонной помощи.

Что известно о бронетранспортерах Patria

Patria 6×6 - это бронетранспортер, разработанный финской компанией Patria. Благодаря модульной конструкции Patria 6×6 может выполнять широкий спектр задач: от перевозки пехоты до использования в качестве командного пункта или минометной установки.

В базовой версии она защищена от стрелкового оружия и мин, но при необходимости может быть модернизирована до более высокого уровня защиты.

С 2024 года Patria 6×6 начали серийно производить и в Латвии, на новом заводе в городе Валмиера. Проект реализуется в сотрудничестве с Финляндией, и первая партия уже поступила на вооружение латвийской армии.

Ранее Министерство обороны Латвии еще 10 февраля этого года сообщило, что заказало бронетранспортеры Patria 6x6 для поставок украинским Вооруженным силам.

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Вооруженные силы Украины Латвия БТР
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