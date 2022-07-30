У Латвії відреагували на перекриття газу "Газпромом"

Міністр економіки Латвії Ілзе Індриксоне зробила заяву після того, як російський "Газпром" вирішив припинити постачання газу цій країні Балтії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LSM.lv .

Індриксоне заявила, що Латвія вже давно не розраховує на Росію та робить пріоритетними потоки з Клайпедського термінала. Також чиновник повідомила, що в уряді працюють і над іншими напрямками постачання газу.

"Для нас цей крок ("Газпрому" - ред.) суттєвих змін не несе", - заявила міністр.