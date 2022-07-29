Латвія відновила закупівлю російського газу
Оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze відновив закупівлю газу з Росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть не рублями, а євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.
Паливо купують не безпосередньо в "Газпрому", а через посередника.
"Latvijas gāze зараз купує газ, але ми не купуємо газ у "Газпрому", тому що не можемо розрахуватися з ним. У нас є інший постачальник", - сказав голова компанії Айгарс Калвітіс.
Назвати постачальника він відмовився, посилаючись на комерційну таємницю.
Видання зазначає, що після початку війни в Україні постачання російського газу до Латвії кілька разів переривалося і припинялося, але з середини червня воно почало збільшуватися.
Нагадаємо, 14 липня Сейм Латвії ухвалив рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.
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