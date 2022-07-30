"Газпром" припинив постачання газу ще одній країні Європи
Російський газовий монополіст припинив поставки в Латвію. "Газпром" заявив про нібито виявлені порушення умов відбору газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому" в Telegram-каналі.
"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило поставки газу в Латвію в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, 29 липня оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze повідомив про те, що відновив закупівлю газу з території Росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть в Євро.
Після початку російського вторгнення в Україну поставки російського газу в Латвію кілька разів припинялися, але з середини червня вони почали збільшуватися.
Зазначимо, 14 липня Сейм Латвії прийняв рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.
За даними "Газпрому", в 2020 році він поставив в Латвію 1,6 млрд кубометрів газу, в 2019 - 1,7 млрд кубометрів.