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"Газпром" припинив постачання газу ще одній країні Європи

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Україна, Субота 30 липня 2022 11:20
"Газпром" припинив постачання газу ще одній країні Європи Фото: Газпром припинив поставки газу в Латвію (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російський газовий монополіст припинив поставки в Латвію. "Газпром" заявив про нібито виявлені порушення умов відбору газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву "Газпрому" в Telegram-каналі.

"Сьогодні ПАТ "Газпром" припинило поставки газу в Латвію в рамках липневої заявки, у зв'язку з порушенням умов відбору газу", - йдеться в повідомленні.

&quot;Газпром&quot; припинив постачання газу ще одній країні Європи

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Нагадаємо, 29 липня оператор газотранспортної системи Латвії Latvijas gaze повідомив про те, що відновив закупівлю газу з території Росії. У компанії заявили, що розплачуватися за нього будуть в Євро.

Після початку російського вторгнення в Україну поставки російського газу в Латвію кілька разів припинялися, але з середини червня вони почали збільшуватися.

Зазначимо, 14 липня Сейм Латвії прийняв рішення повністю заборонити постачання природного газу з Росії з 1 січня 2023 року.

За даними "Газпрому", в 2020 році він поставив в Латвію 1,6 млрд кубометрів газу, в 2019 - 1,7 млрд кубометрів.

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