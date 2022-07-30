В Латвии отреагировали на перекрытие газа "Газпромом"

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне сделала заявление после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки газа этой стране Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv .

Индриксоне заявила, что Латвия уже давно не рассчитывает на Россию и делает приоритетными потоки с Клайпедского терминала. Также чиновник сообщила, что в правительстве работают и над другими направлениями поставок газа.

"Для нас этот шаг ("Газпрома" - ред.) существенных изменений не несет", - заявила министр.