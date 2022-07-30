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В Латвии отреагировали на перекрытие газа "Газпромом"

Фото: Илзе Индриксоне, министр экономики Латвии (flickr.com/valstskanceleja)
Автор: Илона Свиридова

Министр экономики Латвии Илзе Индриксоне сделала заявление после того, как российский "Газпром" решил прекратить поставки газа этой стране Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LSM.lv.

Индриксоне заявила, что Латвия уже давно не рассчитывает на Россию и делает приоритетными потоки с Клайпедского терминала. Также чиновник сообщила, что в правительстве работают и над другими направлениями поставок газа.

"Для нас этот шаг ("Газпрома" - ред.) существенных изменений не несет", - заявила министр.

Напомним, что вчера Латвия восстановила закупку российского газа. Оператор газотранспортной системы Латвии Latvijas gaze заявил, что покупать его будут у посредника.

Сегодня российский "Газпром" сообщил о прекращении поставок газа в Латвию.

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