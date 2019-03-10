Президент Латвії закликав Європу об'єднатися для стримування Росії

Фото: президент Латвії Раймонд Вейоніс (із відкритих джерел)

Вейоніс заявив, що Європі необхідний "стримуючий фактор", щоб РФ не напала на ще одну європейську країну

Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей". Про це заявив президент Латвії Раймондс Вейоніс, передає РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Вейоніс додав, що Європі необхідний "стримуючий фактор" щоб уникнути повторення ситуації з Україною.

"Нам потрібен надійний стримуючий фактор, щоб в один прекрасний день Росія не напала на іншу європейську країну, як на Україну", - заявив він.

Вейоніс вважає, що не можна недооцінювати вплив Росії на Латвію, оскільки багато латвійських громадяни дивляться російське телебачення, а уряд Росії намагається чинити вплив на російськомовні ЗМІ в країні, "запустивши там свою пропаганду".

Він також заявив, що всі країни Балтії з самого початку були категорично проти проекту газопроводу "Північний потік-2" і їхня позиція незмінна.

"Канцлер (Ангела Меркель, - ред.) знає, на наш погляд, "Північний потік-2" - це насамперед геополітичний проект Росії. Між тим, Німеччина і Франція домовилися про компроміс, це хороша основа для спільного європейського шляху в енергетичній політиці", - вважає президент.

Також Вейоніс зазначив, що Кремль напередодні виборів у Європарламент намагається зміцнити проросійські сили в ньому, домагаючись "розколу Європи".

"Важливо дати зрозуміти громадянам (Євросоюзу, - ред.), що вони стоять перед важливими виборами, йдеться про наше майбутнє", - підкреслив він.

Нагадаємо, Німеччина привітала ініціативу президента Франції Еммануеля Макрона з реформування Європейського Союзу.