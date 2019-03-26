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У Латвії звільнили співробітника LTV, який забезпечив телеміст для Russia Today

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 13:09
У Латвії звільнили співробітника LTV, який забезпечив телеміст для Russia Today
Ілюстративне фото (bis.lv)

Пряму трансляцію забезпечували ще 8 співробітників LTV, які не понесли покарання

Член правління Латвійського каналу LTV Іварс Прієде повідомив депутатам Сейму, що телебачення звільнило співробітника, який забезпечив телеміст між студією LTV і російським каналом Russia Today. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi

Зазаначається, що було звільнено співробітника телеканалу Харійса Лавкінайтіса, який відповідав за процес. Однак пряму трансляцію забезпечили ще вісім співробітників LTV.

У свою чергу голова комісії Сейму Артус Кайміньш сказав, що відповідальність за подію лежить не тільки на звільненому працівнику, а й правлінні LTV і членів Національної ради з питань електронних ЗМІ. На його думку, ця ситуація не свідчить про хороші принципи управління і саме за подібні порушення в кінці 2018 року звільнили двох членів правління громадського телебачення.

Додамо, 14 березня в студії LTV була проведена пряма трансляція для телеканалу Russia Today. Під час трансляції колишній міністр закордонних справ Латвії Яніс Юрканс дав інтерв'ю. У ньому він критикував латвійську зовнішню політику, присутність НАТО в країнах Балтії і ставлення до етнічних меншин.

Раніше повідомлялося, що Національна рада з електронних ЗМІ Латвії заборонила ретрансляцію на території країни телеканалу "РТР-Росія" через розпалювання ненависті до громадян України. 

Нагадаємо, британський медіарегулятор Ofcom, після перевірок пропагандистських програм телеканалів РФ 20 грудня 2018 року визнав російський телеканал RT винним у порушенні принципу об'єктивності. 

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