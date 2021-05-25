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У Лас-Вегасі розбився військовий літак, є загиблий

Автор: Даша Харченко

На північному сході Лас-Вегаса в США розбився військовий літак. В результаті аварії загинула одна людина.

Про це повідомляє CNN з посиланням на базу ВПС США.

На місці події знаходяться федеральні та місцеві служби швидкого реагування.

За даними телеканалу, співробітники поліції перекрили територію приблизно в 11 км на північний схід від центру Лас-Вегаса.

В результаті аварії загинула одна людина. Її ім'я поки не називається.

За даними військових, літак, що впав, належав, експлуатувався і пілотувався компанією Draken US, з якою був укладений контракт на забезпечення повітряної підтримки бази в Неллісі.

Нагадаємо, неподалік від французького Парижа розбився легкомоторний літак. В результаті трагедії загинули чотири людини.

Також в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

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