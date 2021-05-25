В Лас-Вегасе разбился военный самолет, есть погибший

На месте происшествия находятся федеральные и местные службы быстрого реагирования.

По данным телеканала, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.



В результате авиакрушения погиб один человек. Его имя пока не называется.



По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.



Напомним, неподалеку от французского Парижа разбился легкомоторный самолет. В результате трагедии погибли четыре человека.

Также в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.