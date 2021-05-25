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В Лас-Вегасе разбился военный самолет, есть погибший

Автор: Даша Харченко

На северо-востоке Лас-Вегаса в США разбился военный самолет. В результате крушения погиб один человек.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на базу ВВС США.

На месте происшествия находятся федеральные и местные службы быстрого реагирования.

По данным телеканала, сотрудники полиции перекрыли территорию примерно в 11 км к северо-востоку от центра Лас-Вегаса.

В результате авиакрушения погиб один человек. Его имя пока не называется.

По данным военных, упавший самолет принадлежал, эксплуатировался и пилотировался компанией Draken US, с которой был заключен контракт на обеспечение воздушной поддержки базы в Неллисе.

Напомним, неподалеку от французского Парижа разбился легкомоторный самолет. В результате трагедии погибли четыре человека.

Также в провинции Конья при выполнении учебного полета разбился многоцелевой самолет NF-5 ВВС Турции. Пилот погиб.

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