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Біля Парижа розбився легкомоторний літак: чотири людини загинули

Новость на русском → Париж, Понеділок 19 квітня 2021 06:28
Біля Парижа розбився легкомоторний літак: чотири людини загинули Фото: Літак типу Robin DR400 виявили у полі (facebook.com/Nationale2Infos)
Автор: Даша Харченко

Неподалік від французького Парижа розбився легкомоторний літак. Внаслідок трагедії загинули чотири людини.

Про це повідомляє BFMTV.

Катастрофа сталася в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.

Літак типу Robin DR400 виявили близько 14:00 в неділю, 18 квітня, у полі.

Авіакатастрофа сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.

Розпочато судове розслідування.

Нагадаємо, 7 квітня в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.

Крім того, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах. А в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.

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