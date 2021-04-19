Біля Парижа розбився легкомоторний літак: чотири людини загинули
Неподалік від французького Парижа розбився легкомоторний літак. Внаслідок трагедії загинули чотири людини.
Про це повідомляє BFMTV.
Катастрофа сталася в департаменті Сена і Марна столичного регіону Іль-де-Франс.
Літак типу Robin DR400 виявили близько 14:00 в неділю, 18 квітня, у полі.
Авіакатастрофа сталася приблизно за 20 кілометрів від злітно-посадкової смуги аеропорту Руассі на північ від Парижа. За попередніми даними, літак виконував навчальний політ.
Розпочато судове розслідування.
Нагадаємо, 7 квітня в провінції Конья при виконанні навчального польоту розбився багатоцільовий літак NF-5 ВПС Туреччини. Пілот загинув.
Крім того, раніше повідомлялося, що найбагатша людина Чехії, мільярдер Петро Келлнер загинув в результаті катастрофи вертольота на Алясці. Трагедія сталася під час посадки, група мала намір покататися на позашляхових трасах. А в американському штаті Алабама зазнав катастрофи військовий літак NorthropT-38, який здійснював навчальний політ. В результаті події загинули два пілоти.