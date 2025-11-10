Lama призналась, делает ли "уколы красоты" и что помогает ей выглядеть на 30 в свои 50

Делает ли Lama уколы ботокса

Артистка отметила, что недавно начала делать инъекции полимолочной кислоты.

"Я делаю раз в год - молочная кислота, она стимулирует коллаген в коже", - отметила Дзенькив.

Также она делает ботокс, чтобы бороться с морщинами на лбу.

"Знаешь ботокс, люди с одной стороны боятся его, а с другой стороны, если, например, у кого-то там есть морщины. Если его уколоть, но это правильно нужно делать, это должен быть опытный врач, не просто косметолог, который с образованием, который знает все эти точки. То оно на самом деле очень хорошо держит, "замораживает" в том же виде, в котором они были. И когда даже уже проходит срок, ты смотришь, а оно не усиливается", - отметила Lama.

"Я в кадре всегда люблю морщить лоб и не могу это контролировать, и поэтому я сюда (колю - ред.). Хотя он такой натуральный, он все равно поднимается", - подчеркнула певица.

Лама рассказала про секреты красоты

На вопрос Доротюк, как артистке удается оставаться молодой в почти 50 лет, Lama отметила, что он чувствует себя молодой в душе.

"Это молодая девушка есть во мне. Это же зависит от твоего состояния внутреннего", - подчеркнула она.

Также она отметила, что ее мама тоже очень молодо выглядит.

"Генетика, у меня мама точно так же выглядит. Плюс здоровое питание", - отметила певица.

Она рассказала, что увлекается нутрициологией и следит за тем, что употребляет.

"Фастфуд я и так никогда не ела. Сахар не ем, или эритритол, или мед. Плюс мучное. Все это нужно убрать, так как мука создает воспалительные процессы внутри. И это очень быстрый углевод", - рассказала Lama.

Что касается мясных продуктов, певица советует употреблять индюшку.

"Индюшка лучше, курица - с гормонами. Телятину, свинину, кролей я не ем. Мне всех жалко, но я должна выбирать. Но чистое вегетарианство влияет плохо. Должны быть в организме жиры. Жиры обязательны", - считает она.

Кроме того, певица советует заниматься спортом.

"Спорт, вернее физкультура. Это может быть йога, ну такая легкая. Это может быть долгая хотьба, ну минут 40. А вообще самая крутая штука - это ходить по ступенькам", - отметила артистка.

"И счастье, самое главное - это твое внутреннее состояние. Когда ты счастлива, когда тебя все устраивает, когда тебе классно, когда у тебя семья нормальная.

Напомним, певице в декабре этого года исполнится 50 лет. Певица не замужем и не имеет детей, однако живет в гражданском браке со своим избранником Романом. Он младше ее на 18 лет.