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La Repubblica назвала сроки, когда Италия может одобрить новую военную помощь Украине

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Рим, Понедельник 09 января 2023 06:01
La Repubblica назвала сроки, когда Италия может одобрить новую военную помощь Украине Фото: Италия может передать Украине новую партию оружия в феврале
Автор: Артур Родивилов

Итальянские власти примут шестой межведомственный декрет о поставках военной помощи Украине не ранее февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

В конце января будет принято решение, какие военные средства и в каком количестве будут отправлены в Украину.

Речь идет о возможной отправке зенитных ракетных комплексов (ЗРК) SAMP-T и управляемых ракет Aspide.

В Офисе президента Украины заявили, что у Киева есть "все необходимые гарантии" от Италии по оружию.

Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что Рим готовит новый пакет оружия для Киева. На стадии обсуждения, в том числе с Парижем, сейчас находится вопрос отправки систем ПВО совместного производства.

Недавно СМИ писали о том, что США якобы просят Италию ускорить следующий пакет военной помощи для Украины и в него, возможно, войдут зенитно-ракетные комплексы SAMP-T.

Добавим, еще в октябре президент Владимир Зеленский обратился к Италии и Франции с просьбой предоставить Украине ПВО SAMP-T.

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