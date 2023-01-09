ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

La Repubblica назвала терміни, коли Італія може схвалити нову військову допомогу Україні

Новость на русском →
Рим, Понеділок 09 січня 2023 06:01
La Repubblica назвала терміни, коли Італія може схвалити нову військову допомогу Україні Фото: Італія може передати Україні нову партію зброї у лютому
Автор: Артур Родивилов

Італійська влада ухвалить шостий міжвідомчий декрет про постачання військової допомоги Україні не раніше лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

Наприкінці січня буде ухвалено рішення, які військові кошти та в якій кількості будуть відправлені до України.

Йдеться про можливе відправлення зенітних ракетних комплексів (ЗРК) SAMP-T та керованих ракет Aspide.

В Офісі президента України заявили, що Київ має "всі необхідні гарантії" від Італії зі зброї.

Раніше Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні повідомив, що Рим готує новий пакет зброї для Києва. На стадії обговорення, у тому числі з Парижем, зараз є питання відправлення систем ППО спільного виробництва.

Нещодавно ЗМІ писали про те, що США нібито просять Італію прискорити наступний пакет військової допомоги для України і, можливо, увійдуть зенітно-ракетні комплекси SAMP-T.

Додамо, ще у жовтні президент Володимир Зеленський звернувся до Італії та Франції з проханням надати Україні ППО SAMP-T.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія
NEWS
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
Сирський побував під Бахмутом та Соледаром: Зеленський розкрив деталі
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет