Билетов станет больше. "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава

"Укрзализныця" с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев - Варшава.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
При этом в направлении Варшавы в Киев увеличенное количество вагонов отправится соответственно 2 марта.
Сообщается, что дополнительные билеты станут доступны исключительно в приложении "Укрзализныци" во вторник в 08:00.
Напомним, что сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более четырех билетов в руки.
Отметим, что из Киева поезд отправится в 18:14, а в Варшаву прибудет в 10:12.
УЗ также напоминает, что во время путешествия по этому маршруту на границе переставляют вагонные тележки. Поэтому вагоны международного стандарта RIC содержат трехместное купе.
Напомним, на украинско-польской границе восстановили еще два железнодорожных участка.
Кроме того, "Укрзализныця" назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет проходить через Киев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.