RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Билетов станет больше. "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава

Фото: "Укрзализныця" увеличивает количество вагонов в поезде Киев - Варшава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

"Укрзализныця" с 1 марта увеличивает количество вагонов на популярном рейсе Киев - Варшава.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

При этом в направлении Варшавы в Киев увеличенное количество вагонов отправится соответственно 2 марта.

Сообщается, что дополнительные билеты станут доступны исключительно в приложении "Укрзализныци" во вторник в 08:00.

Напомним, что сейчас варшавское направление доступно исключительно зарегистрированным пассажирам с реальным номером телефона и не более четырех билетов в руки.

Отметим, что из Киева поезд отправится в 18:14, а в Варшаву прибудет в 10:12.

УЗ также напоминает, что во время путешествия по этому маршруту на границе переставляют вагонные тележки. Поэтому вагоны международного стандарта RIC содержат трехместное купе.

Напомним, на украинско-польской границе восстановили еще два железнодорожных участка.

Кроме того, "Укрзализныця" назначила новый поезд из Сумской области в Тернополь, который будет проходить через Киев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевУкрзализныцяПольшаВаршава