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Квитків стане більше. "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава

Фото: "Укрзалізниця" збільшує кількість вагонів у поїзді Київ - Варшава (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

"Укрзалізниця" з 1 березня збільшує кількість вагонів на популярному рейсі Київ - Варшава.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

При цьому у напрямку з Варшави до Києва збільшена кількість вагонів вирушить відповідно 2 березня.

Повідомляється, що додаткові квитки стануть доступними виключно у застосунку "Укрзалізниці" у вівторок о 08:00.

Нагадаємо, що зараз варшавський напрямок доступний виключно зареєстрованим пасажирам з реальним номером телефону та не більше чотирьох квитків у руки.

Зазначимо, що з Києва потяг відправиться о 18:14, а до Варшави прибуде о 10:12.

УЗ також нагадує, що під час подорожі цим маршрутом на кордоні переставляють вагонні візки. Тому вагони міжнародного стандарту RIC містять тримісне купе.

Нагадаємо, на українсько-польському кордоні відновили ще дві залізничні дільниці.

Окрім того, "Укрзалізниця" призначила новий поїзд з Сумської області до Тернополя, який проходитиме через Київ.

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КиївУкрзалізницяПольщаВаршава