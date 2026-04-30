Апрель завершается холодом: прогноз погоды на сегодня

По данным метеорологов, синоптическая ситуация в последний день апреля существенно не изменится - теплой погоды, особенно ночью, пока не ожидается.

Погодные условия будет формировать поле высокого давления, распространяющееся из Западной Европы от мощного антициклона над Северным морем.

На высотах все еще будет находиться холодная воздушная масса. Будет преобладать северо-западный ветер умеренной скорости.

30 апреля ожидается переменная облачность по всей территории страны. Ночью на крайнем юге и востоке, а днем в большинстве регионов, кроме западных и части южных областей, возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, умеренный.

Температура воздуха по регионам

На севере и в центре Украины ночью температура может снижаться до -3 градусов, днем воздух прогреется лишь до +8...+10 градусов.

В западных областях также прогнозируют заморозки до -3 градусов в ночные часы. Днем температура повысится до +10...+13 градусов благодаря солнечным прояснениям.

На востоке погодные условия несколько мягче: в Харьковской и Луганской областях ночью ожидается 0...-2 градуса, днем - +8...+12.

Теплее всего будет на юге. В частности, в Одесской и Николаевской областях температура ночью составит +5...+7 градусов, а днем воздух прогреется до +11...+13.

Фото: карта погоды в Украине на 30 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице апрель завершится небольшим дождем. Ночью будет +1...+3 градуса, а днем термометры покажут +8...+10 градусов.