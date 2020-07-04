Квасневський: переслідування Порошенка повертають Україну в часи Януковича

Політичні переслідування проти п‘ятого президента Петра Порошенка та інших опозиціонерів, волонтерів і активістів дуже нагадують часи Януковича і точно не сприяють європейській інтеграції України.

Про це заявив колишній президент Польщі Александр Квасневський в інтерв'ю "5 каналу".

"Ідея політичного реваншу досить сильна серед деяких українських політиків. Вона неправильна, небезпечна, але це, на мій погляд, пояснює, чому йде такий процес", - вважає Квасневський.

Раніше співголови моніторингової місії Європейського парламенту Пет Кокс та Александр Квасневський у день засідання Печерського суду у справі Порошенка оприлюднили заяву проти політичних переслідувань в Україні.

"Ми з Коксом вирішили написати нашу заяву, тому що знаємо, як було в 12 - 14 роках під час президентства Януковича. Ми тоді від імені Європарламенту приїхали до України, аби допомогти домовитися з ЄС підписати Угоду про асоціацію та розв'язувати головну проблему політичних в’язнів, політиків, які були тоді у в’язниці. І звичайно для Євросоюзу, для Європейського парламенту було абсолютно неприйнятно, що країна, яка прагне бути разом з Європою, порушує головні принципи ЄС - право, закони, незалежні суди, а не політичний вплив на правосуддя", - сказав екс-президент Польщі.

За його словами, коли вони написали цю заяву - то мали на увазі не лише Петра Порошенка.

"Ми думали про всіх, хто сьогодні стали жертвами системи політичного тиску на правосуддя, на суди, на суддів, на всю судову процедуру", - підкреслив Квасневський.

Він також зазначив, що для Порошенка ця заява була сюрпризом.

"Ми не говорили про це. Проте наша позиція не була сюрпризом, адже ще рік тому вже була перша інформація, що новий президент хоче посадити колишнього президента. Я сказав тоді в інтерв’ю BBC, що це буде великою помилкою. Якщо Україна піде шляхом політичного реваншу - це не буде сприйнято. Це буде політична помилка. І тоді Порошенко сказав під час зустрічі, що він вдячний за мої слова, адже вони показали, як демократичні політики розуміють все, що відбувається в Україні проти колишнього президента", - розповів Квасневський.

Квасневський переконаний, реакція світу на політичні переслідування в Україні є дуже критичною.

"Звичайно, країни, де найголовнішим принципом не лише політики, але й держави є верховенство закону, Конституція, незалежні суди, - за цю історію Україну будуть сильно критикувати. Президент Зеленський говорить, що Україна хоче бути всередині європейської системи. Вона прагне бути членом ЄС і НАТО. Звичайно, якщо суди не будуть незалежними, якщо влада впливатиме на суди, закони, судову процедуру - то це суперечить найголовнішому принципу ЄС і НАТО. Звичайно, це ускладнюватиме цей процес. Ми в якомусь сенсі повернемося в 12 рік, коли Європа сказала: ми підпишемо Угоду про асоціацію з Україною, але якщо буде серйозна реформа судів і не буде політичного впливу", - застерігає Квасневський.

Нагадаємо, 10 червня Держбюро розслідувань вручило Порошенку підозру в тому, що він у 2018 році нібито схилив голову Служби зовнішньої розвідки до перевищення службових повноважень. Справа стосується призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Своєю чергою, адвокати Порошенка заявили, що підозру не було вручено, тому що за КПК - це має робити генпрокурор або керівник САП.

На думку екс-посла Канади Романа Ващука, виклик Порошенка в ДБР є "відкритою вендеттою" з поганими наслідками.

Також була оприлюднена спеціальна заява представників Європарламенту, які закликали владу в Україні дотримуватись принципів верховенства права та європейських цінностей, й додали, що справа Порошенка буде під пильним наглядом інституції.

Раніше екс-генпрокурор Руслан Рябошапка назвав підозру п'ятому президенту Петру Порошенку, яка була підготовлена слідчими Державного бюро розслідувань, юридичним "трешем".