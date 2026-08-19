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Квартиры в Житомире снова подорожали: сколько стоит жилье в 2026-м

08:07 19.08.2026 Ср
3 мин
Цены на однокомнатные квартиры подскочили на 15% за полгода
aimg Василина Копытко
Что происходит на рынке недвижимости в Житомире (фото: Getty Images)

В Житомире продолжают расти цены на жилье. На вторичном рынке заметнее всего за последний период подорожали однокомнатные квартиры, стоимость квадратного метра в новостройках также выросла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН .

Главное:

  • В Житомире в 2026 году продолжают расти цены на жилье.
  • На вторичном рынке дорогими остаются трехкомнатные квартиры - медианная цена почти 75 тысяч долларов.
  • Однокомнатная квартира стоит около 55 тысяч, двухкомнатная - 67 тысяч долларов.
  • В новостройках медиа стартовая цена квадратного метра составляет около 39 тыс. грн в комфорт-классе и 42 тыс. грн в бизнес-классе.
  • Аренда остается доступнее: за однокомнатную и двухкомнатную квартиру просят в среднем 12 тыс. грн в месяц, за трехкомнатную - 14 тыс. грн.

Сколько стоят квартиры на вторичном рынке Житомира

Больше всего за последний период прибавили в цене однокомнатные квартиры - их стоимость выросла примерно на 15% в долларовом эквиваленте.

Медианная цена квартир на вторичном рынке Житомира в августе 2026 составляет:

  • 1-комнатная - 55 000 долларов;
  • 2-комнатная - 67 000 долларов;
  • 3-комнатная - 74 900 долларов.

В среднем, чтобы собрать на однокомнатную квартиру в Житомире, нужно откладывать всю зарплату в течение 7,8 года, двухкомнатную - 9,5 года, трехкомнатную - 11,2 года.

Читайте также: Цены на квартиры в Черкассах пошли вверх: сколько стоит жилье на вторичке и в новостройках

Цены на вторичном рынке Житомира (скриншот)

Что происходит с ценами в новостройках

На первичном рынке цены также растут, в среднем "квадрат" в новостройке стоит 910 долларов, однако стоимость очень зависит от класса жилья.

Стартовая стоимость 1 кв. м составляет почти 39 тысяч гривен в комфорт-классе (870 долларов) и 42 тысячи гривен в бизнес-классе (940 долларов). За год эти показатели выросли соответственно на 17% и 18%.

Сейчас в городе 69 секций ЖК в продаже. 6 застройщиков предоставляют рассрочку, ипотеку по программе "єОселя" - 3, кредит - 1.

Цены на первичном рынке Житомира (скриншот)

Сколько стоит аренда квартиры

Аренда в Житомире также демонстрирует рост, хотя он менее заметен, чем на рынке продаж.

Медианная стоимость аренды составляет:

  • 1-комнатная квартира - 12 000 грн в месяц;
  • 2-комнатная - 12 000 грн;
  • 3-комнатная - 14 000 грн.

За последний год больше всего подорожала аренда однокомнатных квартир - примерно на 1000 гривен. Цены на остальные виды жилья остались стабильными.

В среднем на аренду однокомнатной квартиры в Житомире идет 48% зарплаты, двухкомнатной - 52%, трехкомнатной - 56%.

Читайте также о том, что цены на жилье в Виннице также подскочили за первое полугодие 2026 года: однокомнатные квартиры теперь здесь продают за 56 тысяч долларов, а аренда такого жилья обходится более чем в 15 тысяч гривен в месяц.

Ранее мы писали о том, что в Киеве, несмотря на войну, цены на недвижимость не снижаются. Однокомнатные квартиры в среднем продают за 70 тысяч долларов, двухкомнатные - более 100 тысяч.

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